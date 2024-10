Meloni, più tasse con manovra è fake news noi le abbassiamo (Di sabato 12 ottobre 2024) "Quella delle tasse per tutti è un'altra fake news perché lei ha visto che questo governo le tasse le abbassa. Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra, infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale, ma io di sinistra non sono e quindi faremo del nostro meglio anche per confermare i nostri provvedimenti e magari fare qualcosa di più". Lo ha detto, parlando di manovra, la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5. Quotidiano.net - Meloni, più tasse con manovra è fake news noi le abbassiamo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) "Quella delleper tutti è un'altraperché lei ha visto che questo governo lele abbassa. Aumentare leio la considero una cosa di sinistra, infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale, ma io di sinistra non sono e quindi faremo del nostro meglio anche per confermare i nostri provvedimenti e magari fare qualcosa di più". Lo ha detto, parlando di, la premier Giorgiain un'intervista al Tg5.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tasse - Meloni ci mette la faccia : “Niente aumenti - è alla sinistra che piacciono le patrimoniali” (video) - La riflessione sulla crescita “a mio avviso va fatta anche rispetto ad un dato di contesto che è la situazione globale dell’economia e i processi di deglobalizzazione che porta a ritenere che le certezze e i paradigmi consolidati non sono poi così veri” e una riflessione va fatta “rispetto anche al fatto che i conflitti oltre al disastro umanitario che comportano, hanno qualche riflesso di ... (Secoloditalia.it)

Meloni : “Noi abbassiamo le tasse - non siamo come i governi di sinistra”. Schlein : “Mente - alza le accise sulla benzina” - Allora voglio essere […] L'articolo Meloni: “Noi abbassiamo le tasse, non siamo come i governi di sinistra”. . ROMA – Scontro Meloni-Schlein sulle tasse. La Premier: “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. (Firenzepost.it)

Tasse - Giorgia Meloni : “Noi non le aumentiamo - lo faceva la sinistra” - Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”. Quello avveniva con la sinistra. twitter. pic. . Il nostro Governo è al lavoro per una manovra che rilanci l’economia e migliori la vita dei cittadini. (Thesocialpost.it)