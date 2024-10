LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu in pole davanti a Petrucci e Rea! 5° Bulega, 11° Bautista (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 La superpole del GP dell’Estoril si chiude qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a Gara-1 che prenderà il via alle ore 15.00 italiane e non alle canoniche ore 14.00. Grazie e buon proseguimento di giornata! 12.22 Si chiude una superpole davvero emozionante! Toprak Razgatlioglu si è messo nelle condizioni migliori piazzandosi in pole position, quindi Danilo Petrucci e Jonathan Rea. Nicolò Bulega, invece, scatterà dalla quinta casella della griglia per l’all-in! 12.20 CLASSIFICA SUPERpole GP Estoril 1 54 Razgatlioglu Toprak BMW M 1000 RR 1’52.430 5 22.683 49.949 1’16.899 1’52.430 306 1’52.4302 9 Petrucci Danilo Ducati Panigale V4R 1’52.512 +0.082 7 -0.304 -0.276 -0.363 1’52.512 306 1’52.512 3 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’52.939 +0.509 6 -0.362 -0.096 +0.381 1’52.939 296 300 1’52. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu in pole davanti a Petrucci e Rea! 5° Bulega, 11° Bautista Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 La superdel GP dell’si chiude qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a Gara-1 che prenderà il via alle ore 15.00 italiane e non alle canoniche ore 14.00. Grazie e buon proseguimento di giornata! 12.22 Si chiude una superdavvero emozionante! Topraksi è messo nelle condizioni migliori piazzandosi inposition, quindi Daniloe Jonathan Rea. Nicolò, invece, scatterà dalla quinta casella della griglia per l’all-in! 12.20 CLASSIFICA SUPERGP1 54Toprak BMW M 1000 RR 1’52.430 5 22.683 49.949 1’16.899 1’52.430 306 1’52.4302 9Danilo Ducati Panigale V4R 1’52.512 +0.082 7 -0.304 -0.276 -0.363 1’52.512 306 1’52.512 3 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’52.939 +0.509 6 -0.362 -0.096 +0.381 1’52.939 296 300 1’52.

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 7-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : implacabile il n.1 nei momenti caldi. Finale con Djokovic? - La palla resta in campo e Machac mette largo il diritto. 40-0 Servizio al centro e schiaffo al volo del n. 40-15 Comanda come sempre Machac, in rete il diritto difensivo di Sinner. 40-30 Machac forza la risposta di rovescio. 12 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024. (Oasport.it)

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Tiberi e Fabbro in fuga - gruppo ad oltre un minuto - 32 Ultima gara da professionista per Domenico Pozzovivo quella odierna: «Verso Natale diventerò papà per la prima volta» Non stiamo piangendo, ci è solo entrato un @pozzovivod nell’occhio «Around Christmas I’ll become a dad for the first time» A little present for daddy-to-be @pozzovivod #iLombardia presented by @CA_Ita | @Bardiani_CSF pic. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. 32 – Fanno il loro ingresso in campo in questo momento i due giocatori 10. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 5-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro cancella 2 palle break - 40-0 Ace al centro. Sinner deve cambiare sistema, altrimenti rischia tanto oggi. 0-15 Sinner si fa ancora sentire con il diritto. L’italiano vince poi un delicato scambio ravvicinato a rete. Adesso è già sicuro di diventare n. Machac aggredisce con la risposta di diritto e Sinner mette fuori il recupero di diritto. (Oasport.it)