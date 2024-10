LIVE – Sinner-Machac 4-3, semifinale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 12 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Machac, incontro valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Anche in questa circostanza, nonostante Machac stia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per la primadeldi(cemento outdoor). Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale deldi Miami, conche riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Anche in questa circostanza, nonostantestia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers.

LIVE Sinner-Machac 4-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco salva 2 palle break - 5 ATP). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lungo il rovescio in avanzamento del ceco. Quest’anno a Miami, torneo che poi ha vinto, l’azzurro si è imposto per 6-4, 6-2 ai quarti di finale. 10. 15-15 Il back di rovescio dà fastidio a Sinner: l’azzurro stecca di rovescio. 1 al mondo. 33 del mondo, suo best ranking. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac 3-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 al mondo recupera il break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner si fa ancora sentire con il diritto. 24 Chiaramente tutti vorrebbero vedere la finale tra Sinner e Djokovic, che non si affrontano dagli Australian Open. Adesso è già sicuro di diventare n. 35 Sinner vince il sorteggio. 30-40 Prima vincente al centro del ceco. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 3-2 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - I due giocatori sono pianificati come secondo e penultimo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 10. 41 – Si parte con Sinner al servizio 10. COME SEGUIRE SINNER-MACHAC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-MACHAC 3-2 PRIMO SET – Altro game a zero al servizio per ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 0-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : break in avvio del ceco - 10. 5 ATP). 10. 10. 10. Servirà proprio tanta consistenza in tutti i fondamentali per disinnescare il tennis brillante del ceco, molto abile con il rovescio e in questo torneo particolarmente centrato anche con il dritto, colpo che solitamente gli ha creato maggiori problemi. Sinner sarà chiamato ad alzare ulteriormente il proprio livello, dopo aver convinto nella sfida dei quarti di finale ... (Oasport.it)