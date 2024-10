LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: 4’30” per la fuga con 21 uomini, siamo dentro gli ultimi 100 chilometri (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 Ripreso Arensman, inizia il Ghisallo per gli uomini in testa. 14.43 Ora è Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers) ad aver guadagnato qualche metro sui fuggitivi. 14.42 Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) prova ad allungare in discesa, con il gruppo di testa che rischia di frazionarsi. 14.40 Chiusa la Sella di Osigo e il gruppo è ora a 3’23”. Tra poco il Ghisallo. 14.37 Intanto il gruppo si sta piano piano sgranando. 14.34 Lavorone di Jan Christen nel plotone, che si era fatto notare parecchio durante il Mondiale U23 chiuso al quarto posto. 14.31 Ora la UAE Team Emirates accelera il ritmo ed è a 4’14” dalla fuga. 14.28 Problema meccanico per Matteo Fabbro (Polti-Kometa) in fuga, riprende subito la corsa. 14.26 siamo ai piedi della Sella di Osigo. 14. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: 4’30” per la fuga con 21 uomini, siamo dentro gli ultimi 100 chilometri Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Ripreso Arensman, inizia il Ghisallo per gliin testa. 14.43 Ora è Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers) ad aver guadagnato qualche metro sui fuggitivi. 14.42 Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) prova ad allungare in discesa, con il gruppo di testa che rischia di frazionarsi. 14.40 Chiusa la Sella di Osigo e il gruppo è ora a 3’23”. Tra poco il Ghisallo. 14.37 Intanto il gruppo si sta piano piano sgranando. 14.34 Lavorone di Jan Christen nel plotone, che si era fatto notare parecchio durante il Mondiale U23 chiuso al quarto posto. 14.31 Ora la UAE Team Emirates accelera il ritmo ed è a 4’14” dalla. 14.28 Problema meccanico per Matteo Fabbro (Polti-Kometa) in, riprende subito la corsa. 14.26ai piedi della Sella di Osigo. 14.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : 4’30” per la fuga on 21 uomini - siamo dentro gli ultimi 100 chilometri - 13. è qui is here #iLombardia presented by @CA_Ita | @soudalquickstep @EvenepoelRemco pic. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 118a edizione del Giro di Lombardia, l’ultima classica Monumento della stagione ciclistica. 11. 58 In solitaria prova a riportarsi sotto Attila Valter (Team Visma | Lease a Bike). (Oasport.it)

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (11 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Nell’ultima puntata il bacio tra il tronista Michele e la corteggiatrice Veronica accende lo studio. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 11 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ . Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 11 ottobre 2024 in onda su Canale 5. (Superguidatv.it)

LIVE Italia-Belgio 2-0 - Nations League calcio in DIRETTA : espulso Pellegrini - azzurri in dieci uomini - 11? Rubata palla ad Openda, riparte Frattesi e l’Italia. 00 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Belgio. 1? Inizia la partita! 20. 17? Pellegrini per Dimarco, pallone troppo lungo. Tedesco 20. 20. 33 La vittoria più schiacciante dell’Italia è datata 15 maggio 1938, quando gli azzurri superarono i belgi 6-1 in un’amichevole a Milano, con Piola e Meazza tra i protagonisti con 3 reti. (Oasport.it)

Campionato italiano enduro 2024: vincono Vendemmia ed Ellecosta - La Toscana Tricolore si è chiusa all'Isola d'Elba: grande battaglia con Francardo nella gara maschile, dominio tra le donne di Nadine Ellecosta ... (corrieredellosport.it)

Luna Rossa Prada Pirelli dice addio all'America's Cup: INEOS Britannia vince e affronterà Emirates Team New Zealand - L'equipaggio italiano si è dovuto arrendere nel corso dell'undicesima regata delle finali concedendo il settimo punto agli inglesi ... (sportmediaset.mediaset.it)

Uomini e Donne, la sfilata fa danni: Armando litiga con Cristina e Tina insulta Gemma - Giornata di litigi quella di oggi a Uomini e Donne. In particolare il trono over ha fatto molto discutere, facendo sorgere inimicizie e possibili flirt ... (libero.it)