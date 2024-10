LIVE – Ciclismo, Giro di Lombardia 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 12 ottobre 2024) La DIRETTA testuale del Giro di Lombardia 2024. L’ultima Classica Monumento della stagione chiuderà un 2024 completamente dominato dal fenomeno Tadej Pogacar, che oggi proverà ad entrare nella storia vincendo per la quarta volta consecutiva la corsa lombarda, impresa che è riuscita solamente al leggendario Fausto Coppi. Remco Evenepoel e Primoz Roglic proveranno ad infastidire la stella della UAE Emirates, che però si trova particolarmente a suo agio con il percorso della Classica delle Foglie Morte. Il gruppo dovrà affrontare la bellezza di otto salite lungo il tracciato. l momento chiave della corsa arriverà probabilmente a 55 km dal traguardo, quando i corridori attaccheranno la salita della Colma di Sormano. Un’ascesa di 13 km alla media del 6,4% e punte del 13%, dove chi avrà le gambe potrà davvero fare la differenza. I corridori si affronteranno nei 252 km da Bergamo a Como. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Latestuale deldi. L’ultima Classica Monumento della stagione chiuderà uncompletamente dominato dal fenomeno Tadej Pogacar, che oggi proverà ad entrare nella storia vincendo per la quarta volta consecutiva la corsa lombarda, impresa che è riuscita solamente al leggendario Fausto Coppi. Remco Evenepoel e Primoz Roglic proveranno ad infastidire la stella della UAE Emirates, che però si trova particolarmente a suo agio con il percorso della Classica delle Foglie Morte. Il gruppo dovrà affrontare la bellezza di otto salite lungo il tracciato. l momento chiave della corsa arriverà probabilmente a 55 km dal traguardo, quando i corridori attaccheranno la salita della Colma di Sormano. Un’ascesa di 13 km alla media del 6,4% e punte del 13%, dove chi avrà le gambe potrà davvero fare la differenza. I corridori si affronteranno nei 252 km da Bergamo a Como.

