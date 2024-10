Lavori al ponte prorogati, altre tre notti di chiusure per Modena Nord (Di sabato 12 ottobre 2024) Proseguono i Lavori di manutenzione dei giunti del ponte fiume Secchia lungo l'Autostrada A1, iniziati la scorsa settimana con conseguenti modifiche alla viabilità .Per consentire l'avanzamento del cantiere, nelle tre notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, con orario 21:00-6:00 Modenatoday.it - Lavori al ponte prorogati, altre tre notti di chiusure per Modena Nord Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Proseguono idi manutenzione dei giunti delfiume Secchia lungo l'Autostrada A1, iniziati la scorsa settimana con conseguenti modifiche alla viabilità .Per consentire l'avanzamento del cantiere, nelle tredi lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, con orario 21:00-6:00

