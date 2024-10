L’assurda teoria del complotto sull’uragano Milton: “È colpa delle scie chimiche, vogliono colpire gli elettori di Trump” (Di sabato 12 ottobre 2024) Falsi miti sfatati ormai da tempo sulle cosiddette scie chimiche sono diventati il fulcro di un’assurda teoria del complotto sull’uragano Milton: sarebbe stato causato dal governo Biden e deliberatamente diretto contro i sostenitori di Trump per “rubare” le elezioni del mese prossimo all’ex presidente. Fanpage.it - L’assurda teoria del complotto sull’uragano Milton: “È colpa delle scie chimiche, vogliono colpire gli elettori di Trump” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Falsi miti sfatati ormai da tempo sulle cosiddettesono diventati il fulcro di un’assurdadel: sarebbe stato causato dal governo Biden e deliberatamente diretto contro i sostenitori diper “rubare” le elezioni del mese prossimo all’ex presidente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton. La teoria del complotto delle antenne HAARP sottomarine - Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Speriamo che questa cosa prenda una piega, ma per favore se puoi prova a capire come arrivare in Florida o andare su un terreno più elevato. Questa volta, però, un utente avrebbe scoperto tramite Google Earth la fantomatica installazione di antenne HAARP ... (Open.online)

Uragano Milton. La teoria del complotto del volo NOAA “Miss Piggy” - In realtà non hanno scoperto alcunché, l’operazione del velivolo è ben nota e trasparente. Analisi Il video viene condiviso con il seguente testo: Che diavolo ci fanno questi aerei che volano sopra l’occhio dell’uragano Milton? Tutti i segnali indicano che questi uragani sono un evento pianificato. (Open.online)

Uragano Milton. La teoria del complotto delle antenne HAARP sottomarine - Sembra essere attivato come se l’intero stato della Florida avesse bisogno di prepararsi da ciò che vuole arrivare. Attraverso Google Earth è possibile individuare il punto delle riprese, ossia la barriera corallina di Snapper Ledge (Tavernier, Florida). Speriamo che questa cosa prenda una piega, ma per favore se puoi prova a capire come arrivare in Florida o andare su un terreno ... (Open.online)