La difesa del presidente Sacchetti: "Lavoriamo per contenere i disagi. Ma la carenza di autisti è grave" (Di sabato 12 ottobre 2024) Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna, nelle ultime ore alle numerose proteste delle famiglie degli studenti che lamentano disservizi e cancellazioni in relazione alle corse dei bus durante gli orari scolastici, si è aggiunta la netta presa di posizione dell’assessore Christian Castorri che giudica inaccettabile il quadro attuale. Come risponde? "Iniziando col dire che ogni giorno Lavoriamo per contenere al massimo i disagi. E’ però chiaro che la situazione è complessa". Da dove si comincia? "Da un dato di fatto: la carenza degli autisti è un problema nazionale e pure continentale. In Europa si stima che ne manchino 400.000". Ilrestodelcarlino.it - La difesa del presidente Sacchetti: "Lavoriamo per contenere i disagi. Ma la carenza di autisti è grave" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Robertodi Start Romagna, nelle ultime ore alle numerose proteste delle famiglie degli studenti che lamentano disservizi e cancellazioni in relazione alle corse dei bus durante gli orari scolastici, si è aggiunta la netta presa di posizione dell’assessore Christian Castorri che giudica inaccettabile il quadro attuale. Come risponde? "Iniziando col dire che ogni giornoperal massimo i. E’ però chiaro che la situazione è complessa". Da dove si comincia? "Da un dato di fatto: ladegliè un problema nazionale e pure continentale. In Europa si stima che ne manchino 400.000".

