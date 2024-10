Il Tc Pistoia punta un’altra impresa. Nel mirino c’è una nuova salvezza (Di sabato 12 ottobre 2024) Domani alle 10, il Tennis Club Pistoia riceverà lo Sporting Club Sassuolo nel match valido per la seconda giornata del girone 3 di Serie A1 maschile 2024/25. Ieri intanto, alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, è stata presentata la squadra che ha già iniziato la rincorsa alla terza salvezza consecutiva nella massima divisione. L’organico con cui il club ha intrapreso il campionato domenica scorsa (perdendo contro la corazzata TC Rungg) si poggia come ormai di consueto su Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni, insieme a Jacopo Landini e al maestro-giocatore Matteo Trevisan (ci sarebbe in teoria anche Niccolò Baroni anche se attualmente all’estero per motivi di studio, ndr). I giocatori stranieri che li affiancheranno saranno invece i francesi Jules Marie e Clement Chidekh e il bulgaro Dimitar Kuzmanov. Lanazione.it - Il Tc Pistoia punta un’altra impresa. Nel mirino c’è una nuova salvezza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Domani alle 10, il Tennis Clubriceverà lo Sporting Club Sassuolo nel match valido per la seconda giornata del girone 3 di Serie A1 maschile 2024/25. Ieri intanto, alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, è stata presentata la squadra che ha già iniziato la rincorsa alla terzaconsecutiva nella massima divisione. L’organico con cui il club ha intrapreso il campionato domenica scorsa (perdendo contro la corazzata TC Rungg) si poggia come ormai di consueto su Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni, insieme a Jacopo Landini e al maestro-giocatore Matteo Trevisan (ci sarebbe in teoria anche Niccolò Baroni anche se attualmente all’estero per motivi di studio, ndr). I giocatori stranieri che li affiancheranno saranno invece i francesi Jules Marie e Clement Chidekh e il bulgaro Dimitar Kuzmanov.

