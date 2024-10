Il disastro ambientale di Mazzarrà, la Regione si costituisce parte civile ma "salva" i propri dirigenti (Di sabato 12 ottobre 2024) Rinviata al 13 dicembre l’udienza per decidere sul rinvio a giudizio per venti indagati che devono rispondere a vario titolo di disastro ambientale, gestione illecita dei rifiuti, avvelenamento di acque e inquinamento ambientale per la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.Ieri l’udienza Messinatoday.it - Il disastro ambientale di Mazzarrà, la Regione si costituisce parte civile ma "salva" i propri dirigenti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Rinviata al 13 dicembre l’udienza per decidere sul rinvio a giudizio per venti indagati che devono rispondere a vario titolo di, gestione illecita dei rifiuti, avvelenamento di acque e inquinamentoper la discarica diSant’Andrea.Ieri l’udienza

