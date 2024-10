“Il coming out di mio figlio? Io sono cresciuta con gli omosessuali, anche il mio truccatore… quando me l’ha detto, io mi sono subito presa la colpa”: Serena Grandi a La Volta Buona (Di sabato 12 ottobre 2024) “Edoardo è stato il mio vero Oscar”. Così Serena Grandi parla del figlio, con il quale è ospite a La Volta Buona nella puntata in onda l’11 ottobre. Nel salotto di Caterina Balivo mamma e figlio raccontano il loro legame indissolubile. Un amore che gli ha consentito di superare i tanti momenti difficili che si sono trovati ad affrontare negli ultimi 35 anni. IL MATRIMONIO CON BEPPE ERCOLE – L’attrice ha cresciuto da sola Edoardo, nato dall’amore con Beppe Ercole. Un matrimonio che non è durato molto e in merito al quale Serena Grandi ammette di avere qualche rammarico, come già confessato di recente in un’altra trasmissione Rai: “Il matrimonio finisce che Edoardo ha 3 anni. Io mi pento assolutamente di avere lasciato mio marito. Lo lascio perché io ho avuto un padre meraviglioso, mi faceva tante coccole, mi proteggeva, invece lui non aveva l’empatia del padre e io ci rimanevo male”. Ilfattoquotidiano.it - “Il coming out di mio figlio? Io sono cresciuta con gli omosessuali, anche il mio truccatore… quando me l’ha detto, io mi sono subito presa la colpa”: Serena Grandi a La Volta Buona Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Edoardo è stato il mio vero Oscar”. Cosìparla del, con il quale è ospite a Lanella puntata in onda l’11 ottobre. Nel salotto di Caterina Balivo mamma eraccontano il loro legame indissolubile. Un amore che gli ha consentito di superare i tanti momenti difficili che sitrovati ad affrontare negli ultimi 35 anni. IL MATRIMONIO CON BEPPE ERCOLE – L’attrice ha cresciuto da sola Edoardo, nato dall’amore con Beppe Ercole. Un matrimonio che non è durato molto e in merito al qualeammette di avere qualche rammarico, come già confessato di recente in un’altra trasmissione Rai: “Il matrimonio finisce che Edoardo ha 3 anni. Io mi pento assolutamente di avere lasciato mio marito. Lo lascio perché io ho avuto un padre meraviglioso, mi faceva tante coccole, mi proteggeva, invece lui non aveva l’empatia del padre e io ci rimanevo male”.

