Il bancario spione ha colpito anche pm e 007 (Di sabato 12 ottobre 2024) Vincenzo Coviello, nei due anni in cui ha ficcanasato nei conti correnti di Intesa, oltre alla Meloni, Crosetto, Renzi e Fitto ha violato pure la privacy di presidente della Consulta, vertici delle forze dell’ordine e dei Berlusconi. Bankitalia chiede chiarimenti. Laverita.info - Il bancario spione ha colpito anche pm e 007 Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 12 ottobre 2024) Vincenzo Coviello, nei due anni in cui ha ficcanasato nei conti correnti di Intesa, oltre alla Meloni, Crosetto, Renzi e Fitto ha violato pure la privacy di presidente della Consulta, vertici delle forze dell’ordine e dei Berlusconi. Bankitalia chiede chiarimenti.

