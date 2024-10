I grandi collezionisti. “Folgorato dalla musica: migliaia di dischi in vinile, cd, locandine e t-shirt” (Di sabato 12 ottobre 2024) Siena, 12 ottobre 2024 – Di solito si parla con Giannetto Marchettini come imprenditore, dirigente per Confindustria e Ance Camera di Commercio. Ma questa volta come grande appassionato di musica e spettacolo, collezionista. Quando è iniziato questo “innamoramento? “E’ stato un folgoramento iniziato con le scuole medie e sicuramente c’è stato quello per il rock degli anni 70 e per il progressive. Tanto per capirci Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Who Rolling Stones ma anche Yes, Van der Graf Generator Jethro Tull e altri. Ho iniziato a comprare fin da ragazzo i dischi e con qualche amico come andava di moda all’epoca. Dagli anni 80 che seguo la musica di tutti generi dal blues al jazz al rock di tutti i generi fino alla musica classica contemporanea. Continua a studiarla in tutte le forme anche facendo corsi e seminari. Lanazione.it - I grandi collezionisti. “Folgorato dalla musica: migliaia di dischi in vinile, cd, locandine e t-shirt” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Siena, 12 ottobre 2024 – Di solito si parla con Giannetto Marchettini come imprenditore, dirigente per Confindustria e Ance Camera di Commercio. Ma questa volta come grande appassionato die spettacolo, collezionista. Quando è iniziato questo “innamoramento? “E’ stato un folgoramento iniziato con le scuole medie e sicuramente c’è stato quello per il rock degli anni 70 e per il progressive. Tanto per capirci Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Who Rolling Stones ma anche Yes, Van der Graf Generator Jethro Tull e altri. Ho iniziato a comprare fin da ragazzo ie con qualche amico come andava di moda all’epoca. Dagli anni 80 che seguo ladi tutti generi dal blues al jazz al rock di tutti i generi fino allaclassica contemporanea. Continua a studiarla in tutte le forme anche facendo corsi e seminari.

