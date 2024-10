GUIDA TV 12 OTTOBRE 2024: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI BALLANDO CON LE STELLE (Di sabato 12 ottobre 2024) x Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:35 00:30 BALLANDO Con Le STELLE Ciao Maschio Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. 1°Tv + F.B.I. International 1°Tv Tg2 Storie Serie Tv Rubrica Rai3 21:15 23:05 Gabriella 1°Tv Tg3 Mondo Doc. Notiziario Rete 4 21:50 01:10 Freedom: Oltre il Confine 1°Tv L’Avvocato del Diavolo Doc. Bubinoblog - GUIDA TV 12 OTTOBRE 2024: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI BALLANDO CON LE STELLE Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di sabato 12 ottobre 2024) x Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:35 00:30Con LeCiao Maschio Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. 1°Tv + F.B.I. International 1°Tv Tg2 Storie Serie Tv Rubrica Rai3 21:15 23:05 Gabriella 1°Tv Tg3 Mondo Doc. Notiziario Rete 4 21:50 01:10 Freedom: Oltre il Confine 1°Tv L’Avvocato del Diavolo Doc.

