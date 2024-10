Golf, Jaeger guida la classifica del Black Desert Championship a metà gara (Di sabato 12 ottobre 2024) I Golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti arrivati al termine della seconda giornata del Black Desert Championship (montepremi 7.5 milioni di dollari), stoppata dal sopraggiungere dell’oscurità quando ormai mancavano una manciata di buche agli ultimi partecipanti rimasti sul percorso. Al comando della leaderboard troviamo Stephan Jaeger. Il tedesco risale dalla sesta posizione grazie ad un ottimo giro da -8 che gli consente di maturare un complessivo -14 (128 colpi). Jaeger vanta una lunghezza di margine sul canadese Adam Svensson e sull’americano Ben Kohles, che sono seguiti a -12 dallo svedese Henrik Norlander e dagli statunitensi Harris English, Sam Ryder e Matt McCarthy. Quest’ultimo è stato fermato dal buio poco dopo aver completato la buca numero 15 e quest’oggi dovrà dunque completare la seconda tornata. Oasport.it - Golf, Jaeger guida la classifica del Black Desert Championship a metà gara Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Iisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti arrivati al termine della seconda giornata del(montepremi 7.5 milioni di dollari), stoppata dal sopraggiungere dell’oscurità quando ormai mancavano una manciata di buche agli ultimi partecipanti rimasti sul percorso. Al comando della leaderboard troviamo Stephan. Il tedesco risale dalla sesta posizione grazie ad un ottimo giro da -8 che gli consente di maturare un complessivo -14 (128 colpi).vanta una lunghezza di margine sul canadese Adam Svensson e sull’americano Ben Kohles, che sono seguiti a -12 dallo svedese Henrik Norlander e dagli statunitensi Harris English, Sam Ryder e Matt McCarthy. Quest’ultimo è stato fermato dal buio poco dopo aver completato la buca numero 15 e quest’oggi dovrà dunque completare la seconda tornata.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Golf : Svensson si prende la vetta al Black Desert Championship - McCarty e Norlander inseguono - Folto il gruppo al sesto posto fermo a -6 tra cui un redivivo Cameron Champ (anche lui senza bogey e con un eagle, alla 13) che sta facendo fatica in questa stagione ad affermarsi ad alti livelli, Ben Kohles, autore di una splendida hole in one al par 3 della 17 (118 metri) e il sempre agguerrito Kurt Kitayama, al debutto nella stagione autunnale con 4 birdie e un eagle. (Oasport.it)

Golf : PGA Tour di ritorno in Utah dopo 61 anni per il Black Desert Championship - Dallo stato del Mississippi il PGA Tour fa ritorno nello Utah dopo 61 anni (dal 1963 quando vinse Tommy Jacobs nel Utah Open Invitational), più precisamente sui fairway del Black Desert Resort Golf Course per il Black Desert Championship. Kitayama nei 20 tornei a cui ha preso parte nel 2024 è riuscito a passare il taglio ben 16 volte e a piazzarsi nella top 10° in due gare, al WM Phoenix Open di ... (Oasport.it)