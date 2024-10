Giro di Lombardia 2024, risultati e classifica: Pogacar nella leggenda, quarto trionfo consecutivo (Di sabato 12 ottobre 2024) Sempre lui, sempre Tadej Pogacar: entra nella leggenda perché, con maglia di campione del mondo addosso e con Giro e Tour nel palmares di quest’anno, lo sloveno si impone per la quarta edizione consecutiva al Giro di Lombardia 2024. Ecco allora i risultati e la classifica dell’edizione numero 118 della Classica delle Foglie Morte, corsa monumento di un giorno e di fine stagione. Oltre 252 km dalla partenza di Bergamo all’arrivo di Como e c’è una maxi fuga a caratterizzare gran parte del percorso: scattano in undici in un primo momento, altri undici inseguono e si uniscono al drappello che diventa dunque da ventidue unità, anche se pian piano si va sfilacciando dopo aver sfiorato i 5? di vantaggio sul gruppo. Pogacar e gli altri big controllano e schierano i propri uomini davanti nei tratti più duri delle varie salite. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sempre lui, sempre Tadej: entraperché, con maglia di campione del mondo addosso e cone Tour nel palmares di quest’anno, lo sloveno si impone per la quarta edizione consecutiva aldi. Ecco allora ie ladell’edizione numero 118 della Classica delle Foglie Morte, corsa monumento di un giorno e di fine stagione. Oltre 252 km dalla partenza di Bergamo all’arrivo di Como e c’è una maxi fuga a caratterizzare gran parte del percorso: scattano in undici in un primo momento, altri undici inseguono e si uniscono al drappello che diventa dunque da ventidue unità, anche se pian piano si va sfilacciando dopo aver sfiorato i 5? di vantaggio sul gruppo.e gli altri big controllano e schierano i propri uomini davanti nei tratti più duri delle varie salite.

