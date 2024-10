Movieplayer.it - Francesca Cabrini, la recensione: Cristiana Dell’Anna è Madre Cabrini, santa patrona degli emigranti

(Di sabato 12 ottobre 2024) La storia didiventa un kolossal storico-religioso, ma le vere protagoniste sono le tematiche affrontate: femminismo e inclusione. Sessette è il numero di istituti tra scuole, ospedali e orfanotrofi che riuscì a far costruire in tutto il mondo, tre gli ordini religiosi che la respinsero per "debole costituzione", sette sono le giovani donne con cui nel 1880 fondò l'Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e ventotto le volte in cui avrebbe attraversato l'Oceano tra Europa e America. Lei è, dal 1950di tutti gli, ma soprattutto la prima donna a fondare un ordine religioso e la prima a capo di una missione oltreoceano con l'autorizzazione di Papa Leone XIII. La