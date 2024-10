Fiera del turismo di Rimini, Benevento presente con proprio stand (Di sabato 12 ottobre 2024) presente anche una delegazione alla Fiera del turismo di Rimini da parte del Comune di Benevento Benevento, 10 ottobre 2024 – Il Comune di Benevento partecipa con un proprio stand e una propria delegazione alla TTG di Rimini, Fiera del turismo mondiale con più di 2700 espositori e mille buyer provenienti da 75 diversi Paesi. In rappresentanza del sindaco Clemente Mastella e dell’Amministrazione nella città romagnola è presente l’assessore al turismo Attilio Cappa: “Per la prima volta partecipiamo con la doppia stella, coma ama dire il sindaco Mastella ovvero con due siti inseriti nella World Heritage list dell’Unesco. Il secondo riconoscimento Unesco ha un forte potenziale di attrazione legato anche al turismo soprattutto se associato a politiche attive di valorizzazione. Puntomagazine.it - Fiera del turismo di Rimini, Benevento presente con proprio stand Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024)anche una delegazione alladeldida parte del Comune di, 10 ottobre 2024 – Il Comune dipartecipa con une una propria delegazione alla TTG didelmondiale con più di 2700 espositori e mille buyer provenienti da 75 diversi Paesi. In rappresentanza del sindaco Clemente Mastella e dell’Amministrazione nella città romagnola èl’assessore alAttilio Cappa: “Per la prima volta partecipiamo con la doppia stella, coma ama dire il sindaco Mastella ovvero con due siti inseriti nella World Heritage list dell’Unesco. Il secondo riconoscimento Unesco ha un forte potenziale di attrazione legato anche alsoprattutto se associato a politiche attive di valorizzazione.

Oggi siamo qui a Rimini, ad un evento che ha un'importanza di rilievo internazionale, proprio per irrobustire la rete di dialogo con i circuiti turistici internazionali più importanti. Il secondo riconoscimento Unesco ha un forte potenziale di attrazione legato anche al turismo soprattutto se associato a politiche attive di valorizzazione.