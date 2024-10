Diana Schivardi, chi è la figlia di Nadia Bengala: “Ora è in comunità, forse ce la farà” (Di sabato 12 ottobre 2024) Nadia Bengala è stata legata ad un uomo di nome Otto Schivani, da cui nel 1996 ha avuto la sua unica figlia, Diana. L’anno successivo, però, la loro relazione è giunta al capolinea. Dal 2007, invece, ha una storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Stocchi. Lo scorso marzo, Diana Bengala aveva chiesto di essere aiutata a salvare la figlia Diana Schivardi, che da anni lotta contro la dipendenza dalla droga e che è stata condannata a 10 mesi per danneggiamento, furto, tentata rapina e lesioni. Ospite del programma di Storie di Donne al Bivio, la donna ha fatto sapere che la 28enne è entrata in comunità: “Sta meglio. Piano piano e con pazienza ce l’abbiamo fatta”. Come sta Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala “Adesso Diana sta meglio, è entrata in comunità”, ha raccontato Bengala a Monica Setta ospite del programma Storie di Donne al bivio. Metropolitanmagazine.it - Diana Schivardi, chi è la figlia di Nadia Bengala: “Ora è in comunità, forse ce la farà” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è stata legata ad un uomo di nome Otto Schivani, da cui nel 1996 ha avuto la sua unica. L’anno successivo, però, la loro relazione è giunta al capolinea. Dal 2007, invece, ha una storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Stocchi. Lo scorso marzo,aveva chiesto di essere aiutata a salvare la, che da anni lotta contro la dipendenza dalla droga e che è stata condannata a 10 mesi per danneggiamento, furto, tentata rapina e lesioni. Ospite del programma di Storie di Donne al Bivio, la donna ha fatto sapere che la 28enne è entrata in: “Sta meglio. Piano piano e con pazienza ce l’abbiamo fatta”. Come stadi“Adessosta meglio, è entrata in”, ha raccontatoa Monica Setta ospite del programma Storie di Donne al bivio.

Chi è Diana Schivardi - figlia di Nadia Bengala (che poteva essere uccisa dal serial killer di Roma) - it. Nell’articolo che segue ricostruiamo la dolorosa storia personale di Diana e di come, grazie ad un’intuizione, si è salvata da un omicidio. Di sua spontanea volontà, non andrà mai (in rehab). “Ha detto “sì ci provo, lo faccio”. L’ex Miss spiegò che Diana è cresciuta con lei e che oggi si sente in colpa per essere stata una madre forse troppo severa e rigida, tanto che Diana le avrebbe detto ... (Cinemaserietv.it)

Nadia Bengala : “Mia figlia Diana è entrata in comunità per la dipendenza dalla droga - sta meglio” - La 28enne aveva da tempo problemi con la dipendenza dalla droga e lo scorso marzo era stata condannata per furto e tentata rapina. Continua a leggere . "Adesso Diana sta meglio, è entrata in comunità", ha raccontato Bengala a Monica Setta ospite del programma Storie di Donne al bivio riguardo alla figlia Diana Schivardi. (Fanpage.it)

Sarah - chi è la figlia segreta di Lady Diana “erede al trono” - La loro non è certamente una visita di cortesia, ma un incontro volto a dissuaderla ad avanzare qualsiasi pretesa legata al trono d’Inghilterra. Sarah è a conoscenza dei fatti di 30 anni fa e del suo sangue blu. Oggi è l’anniversario della morte di Diana Spencer, conosciuta come Lady Diana. Consorte di Carlo, principe di Galles, la “Principessa Triste” è oggetto di una serie di speculazioni. (Metropolitanmagazine.it)