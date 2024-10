Formiche.net - Cyber, integrare difesa civile e militare. Le parole di Frattasi (Acn)

(Di sabato 12 ottobre 2024) Serve un’integrazione tra la componentee quelladegli organismi dello Stato attivi nella salvaguardia della sicurezza cibernetica nazionale “in considerazione della natura della minaccia e della sua offensiva multidominio”. Lo ha detto ieri il prefetto Bruno, direttore generale dell’Agenzia per lasicurezza nazionale, intervenendo all’evento collaterale del G7 a presidenza italiana “Spazio virtuale. Le garanzie di giurisdizione nella resilienza e nelladella sicurezza nazionale”, alla Farnesina. La minaccia ibridaha fatto riferimento a minacce ibride, tali “per la fluidità dei contesti in cui agisce, la sua aterritorialità” e “con potenziali effetti di tipo sistemico”. In questo scenario, ha spiegato ancora, “sarebbe impossibile, ma anche sbagliato, pensare in maniera non olistica alla sicurezza nazionale cibernetica”.