Corsa contro il tempo per salvare i cervi: associazioni ricorrono al Consiglio di Stato (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Aquila - Le associazioni ambientaliste e animaliste lottano per fermare l'abbattimento selettivo dei cervi in Abruzzo prima del 14 ottobre. La battaglia contro la delibera regionale che prevede l'abbattimento selettivo dei cervi in Abruzzo si intensifica. Questa mattina, i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste e animaliste, tra cui LAV, LNDC Animal Protection e WWF Italia, hanno tenuto una conferenza stampa di fronte alla sede del Consiglio Regionale. Durante l'incontro, hanno fatto il punto sulle azioni legali intraprese per fermare quella che viene definita la "delibera ammazza-cervi". Le associazioni hanno espresso profonda delusione per l'ordinanza del TAR Abruzzo, che non ha accolto la richiesta di sospensiva contro la delibera approvata dalla Giunta Marsilio.

