Concorso interno Agenzia delle Dogane 2024 per 839 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda (Di sabato 12 ottobre 2024) È online il bando di Concorso interno per l'Agenzia delle Dogane per lo spostamento di area di 839 dipendenti con contratto a tempo indeterminato da assistenti a funzionari. Sono richiesti un diploma di scuola superiore e dieci anni di esperienza. Il bando scade il 16 ottobre. Fanpage.it - Concorso interno Agenzia delle Dogane 2024 per 839 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Èildiper l'per lo spostamento di area di 839 dipendenti con contratto a tempo indeterminato da assistenti a funzionari. Sono richiesti un diploma di scuola superiore e dieci anni di esperienza. Ilscade il 16 ottobre.

