"Colpiti da massiccio cyber-attacco anche ai siti nucleari": l'annuncio dell'Iran, poi l'ordine sui passeggeri in volo (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Iran denuncia di aver subito un massiccio cyberattacco. "La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull'industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi", ha detto l'ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. "Durante gli attacchi è stata rubata una grande quantità di informazioni", ha aggiunto Firouzabadi, senza menzionare la data degli attacchi. Tra gli obiettivi - ha continuato - anche reti di distribuzione e trasporto di carburante, municipalità e porti. Liberoquotidiano.it - "Colpiti da massiccio cyber-attacco anche ai siti nucleari": l'annuncio dell'Iran, poi l'ordine sui passeggeri in volo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'denuncia di aver subito un. "La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo,a magistratura e del parlamento, così come sull'industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi", ha detto l'ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. "Durante gli attacchi è stata rubata una grande quantità di informazioni", ha aggiunto Firouzabadi, senza menzionare la data degli attacchi. Tra gli obiettivi - ha continuato -reti di distribuzione e trasporto di carburante, municipalità e porti.

