Cina | scoperta nuova specie di pesce

Shanghai, 12 ott – (Xinhua) – Ricercatori cinesi hanno scoperto nella Cina orientale una nuova specie di pesce, Opsariichthys iridescens, che presenta colori bellissimi. Date un'occhiata! Agenzia Xinhua

