Centri migranti in Albania, Piantedosi: “I primi arriveranno presto”, ma la Corte Europea rischia di bloccare tutto (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato l’imminente apertura dei Centri per migranti in Albania, con i primi trasferimenti previsti già dalla prossima settimana. “Realisticamente, le prime persone verranno portate già la prossima settimana nei Centri in Albania. Non ci saranno cerimonie o tagli di nastri,” ha dichiarato il ministro durante un intervento alla festa de Il Foglio. Piantedosi ha inoltre sottolineato che questi Centri saranno “analoghi a quelli presenti in Italia“, specificando che non saranno strutture di detenzione rigida: “Non ci sarà filo spinato, c’è assistenza. Non sono Cpr, e tutti potranno fare richiesta di protezione internazionale con esiti in pochi giorni.” Le criticità legali e le possibili ripercussioni Tuttavia, l’operazione potrebbe incorrere in ostacoli legali già prima di prendere il via. Thesocialpost.it - Centri migranti in Albania, Piantedosi: “I primi arriveranno presto”, ma la Corte Europea rischia di bloccare tutto Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Ministro dell’Interno, Matteo, ha annunciato l’imminente apertura deiperin, con itrasferimenti previsti già dalla prossima settimana. “Realisticamente, le prime persone verranno portate già la prossima settimana neiin. Non ci saranno cerimonie o tagli di nastri,” ha dichiarato il ministro durante un intervento alla festa de Il Foglio.ha inoltre sottolineato che questisaranno “analoghi a quelli presenti in Italia“, specificando che non saranno strutture di detenzione rigida: “Non ci sarà filo spinato, c’è assistenza. Non sono Cpr, e tutti potranno fare richiesta di protezione internazionale con esiti in pochi giorni.” Le criticità legali e le possibili ripercussioni Tuttavia, l’operazione potrebbe incorrere in ostacoli legali già prima di prendere il via.

