Lanazione.it - "Camminata Metabolica" percorso dedicato a salute e benessere

(Di sabato 12 ottobre 2024) Terme di Chianciano, parte del gruppo Terme & Spa Italia, immerse tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’Unesco, lanciano il l progetto “”, un innovativoallae alglobale. Ideata dal trainer Stefano Fontanesi, launisce movimento e consapevolezza corporea per stimolare il metabolismo in modo naturale e completo. Il progetto prevede la formazione di 15 trainers altamente qualificati, che saranno le figure chiave nell’organizzazione delle Settimane della. Questi eventi tematici offriranno ai partecipanti un’esperienza completa per migliorare la propria qualità di vita, puntando sui pilastri di uno stile di vita sano: percorsi termali, esercizio fisico, alimentazione bilanciata e mental coaching.