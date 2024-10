Calciomercato Napoli, Conte punta un ex bianconero! Possibile colpo in Serie A: i dettagli (Di sabato 12 ottobre 2024) Calciomercato Napoli, Antonio Conte punta un ex calciatore bianconero! Possibile colpo in Serie A: i dettagli e le ultime Il Napoli è a caccia di un difensore per riempire la rosa. Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, nel mirino degli azzurri di mister Conte ci sarebbe anche De Winter. Il giovane difensore del Genoa, cresciuto nelle giovanili Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, Conte punta un ex bianconero! Possibile colpo in Serie A: i dettagli Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024), Antonioun ex calciatoreinA: ie le ultime Ilè a caccia di un difensore per riempire la rosa. Secondo quanto riferito da Cronache di, nel mirino degli azzurri di misterci sarebbe anche De Winter. Il giovane difensore del Genoa, cresciuto nelle giovanili

Ultim’ora Kvara - il Napoli e Conte esultano : ecco perché - Il georgiano ha conquistato il cuore dei tifosi e ha dimostrato di essere un giocatore di classe mondiale. ” Schira parla della trattativa di rinnovo tra Kvaratskhelia e il Napoli, siamo in pole position. itLa trattativa per il rinnovo si preannuncia complessa, ma l’intento di entrambi è quello di trovare un accordo che possa garantire un futuro luminoso al talento georgiano e al club partenopeo. (Spazionapoli.it)

Napoli – Politano : Un Nuovo Ruolo Sotto la Guida di Conte - La sua ultima apparizione in Nazionale risale al 20 novembre 2023, quando giocò 19 minuti contro l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei. . Questa caratteristica potrebbe rivelarsi decisiva per il suo reinserimento nelle convocazioni della Nazionale italiana. La capacità di Politano di ritornare in fase difensiva è fondamentale nel calcio moderno, dove gli allenatori richiedono ai propri ... (Terzotemponapoli.com)