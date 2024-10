Lanazione.it - Bollette Asa, boom di contestazioni in Valdicecina

(Di sabato 12 ottobre 2024) Pomarance (Pisa), 12 ottobre 2024 –pazze di Asa: sono state eseguite in due giorni, nello sportello aperto in Comune, oltre 140 richieste da parte degli utenti. Il caso: sono stati addebitati gli arretrati del servizio depurazione agli utenti e sono state segnalate dal Comune al gestore idrico alcune incongruenze e errori rilevate da segnalazioni di numerosi cittadini, tra cui l’addebito delle spese per la depurazione ad utenti non allacciati al servizio, oltre all’addebito in un’unica soluzione dell’importo, per alcuni utenti particolarmente gravoso, dato che viene considerato per i due anni precedenti. Per coloro che si sono visti addebitare il depuratore senza esserne allacciati sarà fatto compilare un modulo (sul sito di Asa) per l’esenzione.