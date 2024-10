Bocce - Nella categoria juniores specialità Raffa. Zerboni regina d’Italia. Scandiccese in festa (Di sabato 12 ottobre 2024) La Toscana delle Bocce festeggia la sedicenne fiorentina Valeria Zerboni, campionessa d’Italia juniores. Successo eccezionale dell’atleta della Bocciofila Scandiccese ai Campionati Italiani juniores di Bocce specialità Raffa. Nella cornice del Bocciodromo di Sesto Fiorentino Valeria Zerboni ha fatto suo il Tricolore Nella specialità Tiro di Precisione Raffa Under 18 femminile. Il percorso non è stato facile: nelle eliminatorie il primo turno è stato tutt’altro che positivo con un solo punto realizzato, mentre alcune avversarie già avevano superato quota 15. Sembrava tutto perduto, ma al secondo turno Zerboni ha inaNellato una serie impressionante di bersagli colpiti, mentre le avversarie calavano alla distanza, consentendole di strappare il quarto e ultimo posto disponibile per le semifinali. Sport.quotidiano.net - Bocce - Nella categoria juniores specialità Raffa. Zerboni regina d’Italia. Scandiccese in festa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) La Toscana dellefesteggia la sedicenne fiorentina Valeria, campionessa. Successo eccezionale dell’atleta della Bocciofilaai Campionati Italianidicornice del Bocciodromo di Sesto Fiorentino Valeriaha fatto suo il TricoloreTiro di PrecisioneUnder 18 femminile. Il percorso non è stato facile: nelle eliminatorie il primo turno è stato tutt’altro che positivo con un solo punto realizzato, mentre alcune avversarie già avevano superato quota 15. Sembrava tutto perduto, ma al secondo turnoha inato una serie impressionante di bersagli colpiti, mentre le avversarie calavano alla distanza, consentendole di strappare il quarto e ultimo posto disponibile per le semifinali.

