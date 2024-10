Biella, grave ma non in pericolo di vita il bimbo di 8 anni morso alla testa da cane (Di sabato 12 ottobre 2024) Un bambino di 8 anni è stato aggredito da un cane di grossa taglia mentre era a una festa, nel pomeriggio di oggi, in via Santuario d’Oropa, a Biella. Sono stati i genitori degli altri bambini presenti a chiamare i soccorsi: il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale, a Biella, in codice rosso. Il piccolo, secondo quanto apprende LaPresse, non è in pericolo di vita. Nell’aggressione da parte del cane ha riportato diverse ferite, tutte nella parte alta del corpo. Lapresse.it - Biella, grave ma non in pericolo di vita il bimbo di 8 anni morso alla testa da cane Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un bambino di 8è stato aggredito da undi grossa taglia mentre era a una festa, nel pomeriggio di oggi, in via Santuario d’Oropa, a. Sono stati i genitori degli altri bambini presenti a chiamare i soccorsi: il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale, a, in codice rosso. Il piccolo, secondo quanto apprende LaPresse, non è indi. Nell’aggressione da parte delha riportato diverse ferite, tutte nella parte alta del corpo.

Bambino di 8 anni aggredito da un cane a Biella - è grave - Secondo le prime informazioni raccolte, un bambino di 8 anni che stava partecipando a una festa di compleanno sarebbe stato morso al capo da un cane di grossa taglia. Sono ancora frammentarie le notizie su un grave episodio accaduto nel pomeriggio di oggi a Biella. Soccorso da una equipe del 118, i l bambino è stato trasportato in codice rosso e in gravi condizioni all’ospedale di Biella. (Gazzettadelsud.it)

