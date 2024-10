Basket, Serie A, al via il terzo turno: orari e dove vedere le gare (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – Sarà ancora una volta un trittico di anticipi a fare da apripista alla terza giornata del campionato di Serie A di Basket targato Unipolsai, che prenderà il via questa sera: si partirà alle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), con lo scontro ai vertici tra la Bertram Dertona Tortona – che in settimana affronterà la seconda sfida di Basketball Champions League FIBA dopo il successo contro Chemnitz – e la Pallacanestro Trieste; due squadre che sono partite con la quinta marcia innestata e si presentano all’appuntamento con due vittorie su due incontri all’attivo. Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A, al via il terzo turno: orari e dove vedere le gare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – Sarà ancora una volta un trittico di anticipi a fare da apripista alla terza giornata del campionato diA ditargato Unipolsai, che prenderà il via questa sera: si partirà alle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), con lo scontro ai vertici tra la Bertram Dertona Tortona – che in settimana affronterà la seconda sfida diball Champions League FIBA dopo il successo contro Chemnitz – e la Pallacanestro Trieste; due squadre che sono partite con la quinta marcia innestata e si presentano all’appuntamento con due vittorie su due incontri all’attivo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la serie A di basket in carrozzina. Porto Potenza sfida le Volpi Rosse - Battere le Volpi Rosse è l’obiettivo di capitan Bedzeti e compagni: missione possibile a patto di scendere sul parquet amico con la determinazione e le qualità proprie del team di Porto Potenza. La squadra adriatica appare come un gruppo ben assortito, costruito con competenza dal presidente Mario Ferraresi, dal suo vice Antonio Bortone e da Ceriscioli. (Ilrestodelcarlino.it)

LIVE – Reggio Emilia-Treviso : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Situazione inversa per gli uomini di coach Vituccia, che hanno sorpreso Venezia nel derby della prima giornata, prima di perdere contro Trapani la scorsa settimana. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 REGGIO ... (Sportface.it)

Reggio Emilia-Treviso oggi in tv : programma - orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket - The post Reggio Emilia-Treviso oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket appeared first on SportFace. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky, Sky Go e Dazn. (Sportface.it)

LIVE – Venezia-Virtus Bologna : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - . Super sfida tra due squadre che puntano a giocare un ruolo da protagoniste per la lotta al titolo, ma che vivono due momenti completamente diversi, in campionato. I lagunari, infatti, non sono partiti bene e hanno raccolto due sconfitte in altrettante partite, contro Treviso e Trento. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL ... (Sportface.it)