Autostrade A1 e A11: programma di chiusure notturne

A partire da lunedì 14 ottobre 2024

Puglia - autostrade e complanare di Bari : chiusure notturne da stasera per lavori Il programma degli interventi - In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari nord o di Acqua Viva delle Fonti. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio nord”. . In alternativa, immettersi sulla SS100 verso Bari fino allo svincolo di San Basilio, proseguire poi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio ed entrare sulla A14 alla stazione di Mottola Castellaneta; -dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 ... (Noinotizie.it)