ATP Shanghai 2024, Djokovic batte Fritz per la decima volta e raggiunge Sinner in finale (Di sabato 12 ottobre 2024) Per la decima volta in carriera su dieci incontri Novak Djokovic batte ancora Taylor Fritz e conquista la finale nel Masters 1000 di Shanghai, dove incontrerà Jannik Sinner. Ci sarà dunque la super sfida tra il serbo e il numero uno del mondo, in un remake della semifinale dell'Australian Open vinta dall'altoatesino in questa stagione. Tornando al match odierno Djokovic si è imposto in due set su Fritz con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un'ora e cinquantacinque minuti di gioco. Djokovic torna a disputare una finale 1000 dopo quasi un anno, visto che la precedente risaliva alla scorsa stagione a Parigi-Bercy.

LIVE – Djokovic-Fritz 6-4 5-6 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . Il live e la diretta testuale di Djokovic-Fritz, incontro valevole per la seconda semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). 10 – Si parte con Fritz al servizio 13. 00 locali). COME SEGUIRE DJOKOVIC-FRITZ IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 DJOKOVIC-FRITZ 6-4 5-6 SECONDO SET – Chiamati i tre ... (Sportface.it)

LIVE – Djokovic-Fritz 6-4 4-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - A partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers, dunque, sarà Djokovic, che questa settimana va alla caccia del titolo numero cento sul massimo circuito. 00 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della seconda semifinale del Masters 1000 di Shanghai, quella tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. (Sportface.it)

LIVE – Djokovic-Fritz 6-4 3-3 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il finalista degli ultimi US Open, invece, ha fatto valere nettamente la sua maggiore forza contro il veterano belga David Goffin, costretto ad alzare bandiera bianca in due parziali senza storia. Sportface. A partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers, dunque, sarà Djokovic, che questa settimana va alla caccia del titolo numero cento sul massimo circuito. (Sportface.it)

