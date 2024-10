Ariano Irpino madre superiora accusata di furti nelle chiese | la suora è stata arrestata

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una, insospettabile, agli arresti domiciliari. Succede nella comunità di San Francesco Saverio che si trova a San Cesario, in provincia di Roma, dove adesso è detenuta. La 45enne, di nazionalità indonesiana, è ladella Congregazione dello Spirito Santo. E’di avere commesso alcuniall’interno delleche fanno parte della diocesi di-Lacedonia, in provincia di Avellino. Secondo quel che sarebbe stato scoperto dai carabinieri coordinati dalla Procura di Benevento, laavrebbe rubato preziosi appartenenti agli ex voto per poi venderli. Anche una reliquia di San Nicola di Bari, incastonata in un medaglione, fra gli oggetti di valore sottratti. Un bottino da 80mila euro.che sarebbero stati commessi sistematicamente per mesi, con la reva nascosta anche nella cesta degli indumenti da lavare.