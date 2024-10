.com - Angelina Mango, la scaletta del club tour 2024, iniziato ieri a Roma

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 12 ottobre 2024) È partitodall’Atlantico Live diilneidiche porterà la cantautrice ad esibirsi in tutta Italia e in Europa, ecco laÈ partitodall’Atlantico Live diilneidiche porterà la cantautrice ad esibirsi in tutta Italia con undici appuntamenti che hanno rapidamente registrato il sold out in tutta Italia. La cantautrice ha portato on stage un’esplosione di energia e condivisione con uno show che le ha permesso di riabbracciare il suo pubblico dopo il calore ricevuto durante i live estivi in Italia e in Europa che l’hanno vista protagonista la scorsa estate.