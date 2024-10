Amici, le anticipazioni e gli ospiti di domenica 13 ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) Amici, domenica 13 ottobre andrà in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Ecco gli ospiti e le prime anticipazioni Amici, gli allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi si stanno preparando per affrontare una nuova puntata. Tra una performance e l’altra, i ballerini e i cantanti dovranno riuscire a conquistare il cuore dei prof e del pubblico presente in studio e da casa. Leggi anche–> Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti Gli ospiti di domenica: ecco cosa è emerso domenica andrà in onda un nuovo appuntamento che vedrà tanti ospiti in studio. Per la quarta puntata del pomeridiano del talent show ci sarà Fiorella Mannoia, Kledi Kadiu, e l’ex vincitore di Amici 2010, Virginio e poi ancora Kristian Cellini. La ballerina Sienna si ritrova in sfida ma riesce a rimanere nella scuola battendo Matias. 361magazine.com - Amici, le anticipazioni e gli ospiti di domenica 13 ottobre Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024)13andrà in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Ecco glie le prime, gli allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi si stanno preparando per affrontare una nuova puntata. Tra una performance e l’altra, i ballerini e i cantanti dovranno riuscire a conquistare il cuore dei prof e del pubblico presente in studio e da casa. Leggi anche–> Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti Glidi: ecco cosa è emersoandrà in onda un nuovo appuntamento che vedrà tantiin studio. Per la quarta puntata del pomeridiano del talent show ci sarà Fiorella Mannoia, Kledi Kadiu, e l’ex vincitore di2010, Virginio e poi ancora Kristian Cellini. La ballerina Sienna si ritrova in sfida ma riesce a rimanere nella scuola battendo Matias.

