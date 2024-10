Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta dell’Esino tra bellezze e rifiuti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dalle sorgenti, nel bosco di Esanatoglia, finofoce a Rocca Mare, a Falconara, passando per Gengadell’affluente, a Serra San Quirico, a Jesi nell’area dell’oasi Ripa Bianca e a Camerata Picena: è il viaggio compiuto dagli studenti dell’Istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Chiaravalle, che nel corso dell’estate insieme ai loro insegnanti hanno seguito il percorso del fiume per scoprirne le ricchezze naturali. La missione dei ragazzi ha però messo in luce anche gli elementi di degrado, tanto sono stati raccoltiingombranti e speciali come pneumatici e vecchi arredi. Il viaggio lungo l’Esino è stato documentato con una serie di fotografie, esposte da giovedì al Centro Pergoli di piazza Mazzini, nell’ambito della campagna ‘Puliamo il mondo’ 2024.