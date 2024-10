Superguidatv.it - Affari Tuoi: Striscia la Notizia racconta le “Stranezze” sul programma di Rai1. I telespettatori scrivono al Tg satirico

(Di sabato 12 ottobre 2024)latorna a occuparsi delle ormai celebri “” legate al, il popolare game show di, attualmente condotto da Stefano De Martino. Il Tgdi Canale 5, ideato e diretto da Antonio Ricci, da anni è noto per non lasciarsi sfuggire alcuna anomalia all’interno dei programmi televisivi italiani, e anche questa volta non ha fatto eccezione, dedicando nuovamente spazio a quanto accade all’interno di. Il, in onda suda oltre vent’anni, continua ad attirare l’attenzione del pubblico, non solo per la sua formula coinvolgente e l’alta posta in gioco, ma anche per una serie di circostanze particolari, spesso giudicate da molti come “strane”, se non addirittura sospette.