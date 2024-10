Panorama.it - VIta, guerre e segreti di Margherita Agnelli - prima puntata

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È un autentico Crepuscolo degli.dei (presunti o autoproclamatisi tali). Comunque vada, ormai la reputazione, la tradizione, la storia, il buon nome, la perenne impunità, la potenza della (ex) «Italian Royal Family» ha subìto un durissimo colpo per la vicenda portata alla luce dae da mesi sotto inchiesta della Procura di Torino. Senza la «protezione» preventiva di un ufficio stampa un tempo leggendario e potente (sono lontani i tempi di Alberto Nicolello, Marco Benedetto, il migliore di tutti, ed Ernesto Auci), l’immagine è stata irrimediabilmente compromessa. I tardivi comunicati degli avvocati di John Elkann, che non si firmano con nome e cognome, non suonano convincenti. Parlano di «Reiterate falsità». Sostengono che «non è mai esistito e non esiste alcun patrimonio occulto dell’eredità».