Villas-Boas su Conceicao | Ovvio che la Juventus abbia dovuto pagare tanto per il prestito

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, André Villas-Boas ha parlato del prestito di Francisco Conceição alla Juventus: "E' una star. Darlo in prestito è stata una decisione che abbiamo preso da un punto di vista sportivo. Per questo abbiamo trovato questo accordo con la Juventus. Si tratta di un prestito senza opzione di riscatto per la cifra di sette milioni che può arrivare fino a dieci milioni di euro. Per noi è un giocatore importante. Vediamo cosa accadrà. È Ovvio che un talento del genere costa tantissimo ed è per questo che la Juventus ha pagato questa cifra. Pensavamo fosse meglio per tutti che quest'anno andasse a giocare in prestito".

