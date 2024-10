Anteprima24.it - VIDEO/ Forza Italia fissa gli obiettivi, Martusciello: “Regione e Provincia di Benevento spettano a noi”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Trecento tra amministratori locali, dirigenti e rappresentanti territoriali hanno presenziato alle reunion di, tenutasi a Telese Terme alla presenza del Deputato e coordinatorele Francesco Maria Rubano e del leader campano Fulvio. Un’occasione per tirare le somme rispetto all’attività messa in campo fin ora, sottolineando lo sforzo ed i risultati ottenuti nell’ultima tornata elettorale europea con oltre 18mila voti raccolti in tutta la, meglio anche del risultato dell’interaBasilicata. Ma anche perre glifuturi del partito azzurro in Campania, conche ha rivendicato a più riprese la Presidenza dellae delladi