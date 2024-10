Vanno alla ricerca di funghi e si perdono a Gambarie: trovati dai vigili del fuoco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disavventura a lieto fine per tre uomini, originari di Bagnara, che avevano perso l’orientamento all’interno dei boschi dell'Aspromonte mentre erano in cerca di funghi. Poco dopo le 10 di questa mattina la sala operativa del Numero di emergenza unico europeo ha allertato il comando Reggiotoday.it - Vanno alla ricerca di funghi e si perdono a Gambarie: trovati dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disavventura a lieto fine per tre uomini, originari di Bagnara, che avevano perso l’orientamento all’interno dei boschi dell'Aspromonte mentre erano in cerca di. Poco dopo le 10 di questa mattina la sala operativa del Numero di emergenza unico europeo ha allertato il comando

