Un bonus da 750 euro ai 16.500 dipendenti Mps (Di venerdì 11 ottobre 2024) I 16.500 dipendenti del gruppo Monte dei Paschi di Siena riceveranno un premio in contanti o in welfare da 750 euro, un contributo previdenziale maggiorato del 3% e un aumento da 6 a 7 euro del buono pasto. Lo prevede l’accordo sottoscritto da Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, che sottolineano come il contributo previdenziale aziendale fosse fermo al 2,5% da 20 anni e il buono pasto non fosse in linea con quello corrisposto dalla maggior parte delle banche. "Quest’anno - commenta il vicecoordinatore della Fabi nel gruppo Mps Guido Fasano (nella foto) - anche in forza dei risultati raggiunti, le organizzazioni sindacali hanno avviato un dialogo con la banca perché fosse corrisposto a tutti i dipendenti un premio aziendale più significativo". Lanazione.it - Un bonus da 750 euro ai 16.500 dipendenti Mps Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I 16.500del gruppo Monte dei Paschi di Siena riceveranno un premio in contanti o in welfare da 750, un contributo previdenziale maggiorato del 3% e un aumento da 6 a 7del buono pasto. Lo prevede l’accordo sottoscritto da Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, che sottolineano come il contributo previdenziale aziendale fosse fermo al 2,5% da 20 anni e il buono pasto non fosse in linea con quello corrisposto dalla maggior parte delle banche. "Quest’anno - commenta il vicecoordinatore della Fabi nel gruppo Mps Guido Fasano (nella foto) - anche in forza dei risultati raggiunti, le organizzazioni sindacali hanno avviato un dialogo con la banca perché fosse corrisposto a tutti iun premio aziendale più significativo".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus Natale 100 euro per i dipendenti - arriverà con la tredicesima. Chi può richiederlo e come. CIRCOLARE Agenzia Entrate - L'articolo Bonus Natale 100 euro per i dipendenti, arriverà con la tredicesima. . 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il cosiddetto decreto Omnibus, ha introdotto un bonus di 100 euro da erogare con la tredicesima ai lavoratori dipendenti. CIRCOLARE Agenzia Entrate sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Bonus Natale 100 euro per i dipendenti - arriverà con la tredicesima. Ecco le istruzioni per richiederlo. CIRCOLARE Agenzia Entrate - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con le istruzioni. L'articolo Bonus Natale 100 euro per i dipendenti, arriverà con la tredicesima. CIRCOLARE Agenzia Entrate sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. Ecco le istruzioni per richiederlo. (Orizzontescuola.it)

Battipaglia - rapina a mano armata in un centro di analisi : uomo minaccia i dipendenti e fugge con 400 euro - . Segui ZON. Fortunatamente, nonostante lo spavento, nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Minacciando i dipendenti, l’aggressore ha intimato loro di consegnare il denaro in cassa, riuscendo a ottenere un bottino di circa 400 euro prima di darsi alla fuga. L’intervento delle forze dell’ordine Sul luogo della rapina sono intervenuti immediatamente gli agenti del ... (Zon.it)