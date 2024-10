Inter-news.it - Topalovic non si ferma più con la Slovenia U19! Altro gol e filotto

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lukanon siproprio più con laUnder-19. Il giocatore dell’Inter Primavera ha segnato ancora una volta oggi, i dettagli sulla partita. PARTITA – Lukaè il leader tecnico ed emotivo della sua nazionale. Il giocatore partito con laUnder-19 ha giocato quest’oggi alle ore 15 contro l’Austria dei suoi pari età. Il classe 2006 ha giocato da titolare come accade sempre e ha segnato il gol del definitivo 1-2. Sul risultato di 0-2 per gli avversari il centrocampista ha calciato un rigore al minuto 47 del primo tempo non sbagliando dagli 11 metri. Ha risposto alle reti di Florent Hajdini e Jovan Zivkovic., i gol per il futuro! MOMENTO –conla crescita dell’ultimo periodo fatta intravedere con l’Inter Primavera.