Terrifier 3, recensione: il miglior (e più sanguinoso) film della saga di Art the Clown

Dopo il massacro di Halloween, il mimo psicopatico fa a pezzi anche il Natale: al terzo capitolo Dave Leone ha più budget e sforna il miglior film della saga horror. In sala dal 7 novembre e in anteprima il 31 ottobre. Negli ultimi anni in tanti hanno provato a creare una nuova maschera horror che potesse diventare iconica. Pensiamo a Eli Roth e al suo Thanksgiving: il killer che scatena il panico a Plymouth uccide indossando la faccia di John Carver, colono puritano alla guida della Mayflower. Il regista e attore ha dichiarato che avrebbe voluto farne una saga, ma il film non ha avuto l'eco necessaria a trasformare la pellicola in un cult. Il Longlegs di Nicolas Cage forse potrebbe riuscirci, mente il Winnie-the-Pooh assassino del Twisted Childhood Universe ideato da Rhys Frake-Waterfield è troppo trash per fare davvero breccia

