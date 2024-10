Tenta di costringere la figlia ad abortire, madre indagata (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO, 11 OTT – Una donna che avrebbe cercato di costringere la figlia di 17 anni ad abortire è finita indagata, dopo l’intervento di medici, carabinieri e della Procura di Milano, per violenza privata e Tentata “interruzione di gravidanza non consensuale”. Procura che ha chiesto al gip che venga nominato per la ragazza, al momento Imolaoggi.it - Tenta di costringere la figlia ad abortire, madre indagata Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO, 11 OTT – Una donna che avrebbe cercato diladi 17 anni adè finita, dopo l’intervento di medici, carabinieri e della Procura di Milano, per violenza privata eta “interruzione di gravidanza non consensuale”. Procura che ha chiesto al gip che venga nominato per la ragazza, al momento

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerca di costringere la figlia ad abortire. Madre indagata - la 17enne in affido dai nonni - Intervento dei medici e delle forze dell’ordine L’allarme è stato lanciato dai medici che hanno prestato assistenza alla giovane. . La richiesta della Procura La Procura ha agito tempestivamente, chiedendo al giudice per le indagini preliminari di nominare un curatore speciale per la 17enne. (Thesocialpost.it)

Vuole costringere figlia ad abortire - madre indagata a Milano - Una donna di 41 anni è stata indagata dalla Procura di Milano per violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale per aver costretto la figlia di 17 anni a firmare il consenso ad abortire. . L'indagine è nata dopo che la ragazza è arrivata con la madre in un ospedale dell'hinterland milanese e nella struttura sanitaria è nata una lite. (Tg24.sky.it)

Vuole costringere la figlia ad abortire e lei la denuncia : "Temo che possa farmi del male" - . E’ successo ieri pomeriggio in un ospedale dell’hinterland milanese dopo che la donna ha portato la ragazzina quando la figlia le ha comunicato di aver scoperto il precedente 3 ottobre. Una donna di 41 anni è stata indagata dalla Procura di Milano per violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale per aver costretto la figlia di 17 anni a firmare il consenso ad abortire. (Gazzettadelsud.it)