Tajani a Israele: "I soldati italiani non si toccano" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tajani a Israele: "I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un incontro a Torino, ha confermato che negli attacchi israeliani contro le base Unifil "non c'è alcun soldato italiano ferito, sono comunque in sicurezza". "Continuiamo a mandare messaggi chiari al Governo di Israele che i soldati italiani non si toccano – ha detto il vicepremier – i nostri soldati non sono militanti di Hezbollah ma sono quelli che hanno sempre garantito con grande rispetto delle regole, lavorando per la pace, una situazione che permettesse anche alla popolazione civile israeliana di essere tutelata". Tajani ha aggiunto: "Hanno fatto il loro dovere. Siamo vicini ai nostri militari, stiamo seguendo minuto per minuto quello che sta accadendo". Aggiornamento ore 9.

(Adnkronos) – Negli attacchi israeliani contro le base Unifil "non c'è alcun soldato italiano ferito, sono comunque in sicurezza". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina" Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito" Primarie Usa 2024, Corte Suprema: "Trump resta in scheda elettorale Colorado" MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ...

Tajani a Israele : “I soldati italiani non si toccano - non sono militanti di Hezbollah” - (Adnkronos) – Negli attacchi israeliani contro le base Unifil “non c’è alcun soldato italiano ferito, sono comunque in sicurezza”. A confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro a Torino. “Continuiamo a mandare messaggi chiari al Governo di Israele che i soldati italiani non si toccano – ha detto il vicepremier […]. (Periodicodaily.com)

Unifil sotto attacco - Tajani : "Quello che sta accadendo è inaccettabile. Abbiamo riscritto ad Israele" - . . Lo ha detto il vicepremier, Antonio Tajani , dopo che l'esercito israeliano ha colpito basi italiane Unifil in Libano, entrando a Torino nel Grattacielo della Regione Piemonte, dov'è in programma un incontro con il presidente della Regione, Alberto Cirio, con le associazioni di categoria sull'impatto economico della frana del Frejus. (Gazzettadelsud.it)