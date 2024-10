Ilgiorno.it - Svolta dei vigili a Milano: nove incroci presidiati e luci delle sirene sempre accese

(Di venerdì 11 ottobre 2024), uno per ogni Municipio,daiurbani ogni giorno, dalle 7.45 alle 8.30 e dalle 17.45 alle 18.30. Obbligo del saluto militare e di indossare la divisa d’ordinanza anche per gli agenti che svolgono il proprio lavoro in ufficio.di crocieraautodalle 17 alle 7 per aumentare la visibilitàpattuglie in strada. Ecco i primi ordini impartiti dal nuovo comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli ai tremila ghisa. Segnali di discontinuità immediata rispetto alla precedente gestione del Corpo. L’obiettivo è univoco: aumentare la visibilità degli agenti nelle strade milanesi, la priorità che il sindaco Giuseppe Sala ha indicato a Mirabelli al momento del suo insediamento nel Comando di piazza Beccaria al posto del comandante uscente Marco Ciacci.