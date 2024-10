Ilrestodelcarlino.it - Sulle orme di Pogacar

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una bella prestazione come regalo di compleanno. Un fine settimana sicuramente da ricordare per Gianmarco Garofoli protagonista sabato al Giro dell’Emilia, sotto la pioggia. Non è riuscito a entrare nella top ten (24° all’arrivo), ma ha pedalato accanto a un certo Tadej, fresco campione del mondo (maglia iridata colta sei giorni prima a Zurigo), fenomeno assoluto del ciclismo attuale e primo al traguardo anche nell’Emilia: in solitario, come suo solito. Garofoli a battagliare accanto alla ruota del campione sloveno quando il capitano della Uae ha sferrato l’attacco decisivo in salita. "Che emozione" ha commentato a caldo il giovane Garofoli, 22 anni compiuti giusto domenica.