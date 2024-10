Strade chiuse e divieti per il Giro di Lombardia con il nuovo percorso: come cambia la viabilità a Como (Di venerdì 11 ottobre 2024) A causa del maltempo e dell'esondazione del lago di ieri si è spostato l'arrivo del Giro di Lombardia (in programma domani sabato 12 ottobre) in piazza Cacciatori delle Alpi: traguardo e volata finale, dunque, non saranno più sul lungolago esondato che ha coinvolto anche una grande porzione di Quicomo.it - Strade chiuse e divieti per il Giro di Lombardia con il nuovo percorso: come cambia la viabilità a Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A causa del maltempo e dell'esondazione del lago di ieri si è spostato l'arrivo deldi(in programma domani sabato 12 ottobre) in piazza Cacciatori delle Alpi: traguardo e volata finale, dunque, non saranno più sul lungolago esondato che ha coinvolto anche una grande porzione di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giro di Lombardia 2024 : chi fermerà Pogacar? Lo sloveno può scrivere nuovi record : c’è Binda nel mirino - . Un 2024 spaziale per Tadej Pogacar. Che quest’anno non si è mai concesso un errore. Ma quest’anno Pogacar è stato letteralmente ingiocabile per chiunque, annichilendo i suoi avversari con fughe da lontano da antologia. Lo stesso belga sarà uno dei rivali di Pogacar, forse quello principale per negargli quello che sarebbe il quarto successo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte, per ... (Oasport.it)

Giro di Lombardia - addio lungolago : arrivo in via Cavallotti - Ora è ufficiale. La conferma arriva dai tecnici Rai al lavoro in viale Varese e in via Cavallotti per spostare l'arrivo del Giro di Lombardia in piazza Cacciatori delle Alpi: traguardo e volata finale, dunque, non saranno più sul lungolago esondato che ha coinvolto anche piazza Cavour. Il Lario... (Quicomo.it)

Il Giro di Lombardia 2024 : orari - percorso - strade chiuse e divieti - La 118esima edizione si tiene sabato 12 ottobre. “La Classica delle Foglie Morte” rappresenta da oltre un secolo un punto fermo nel panorama ciclistico internazionale. (Ilgiorno.it)